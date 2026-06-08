La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 “Agustín de la Tijera” con Orientación en Economía y Administración, de Costa Grande, Dpto Diamante (CU3002600) llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras,

5 Hs STF Matemática 2° año A T. Mañana (Suplencia de Castaño, María Ester por 21 días)

Lunes 9.05 – 9.45 hs

10.35 – 11.15 hs

11.25 – 12.05 hs

Jueves 7.45 – 8.25 hs

8.25 – 9.05 hs

1 Hs Tutoría disciplinar Matemática Lunes 9.45 – 10.35 hs

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Costa Grande Ruta provincial N° 40, el día Viernes 3 de Marzo a las 10 hs de acuerdo a la normativa vigente Res. 1000/13 C.G.E. (art 141 desde el inciso a hasta el inciso J) con la siguiente documentación:

Credencial de puntaje, DNI, constancia de antigüedad, certificación de personal de la casa y/o carpeta de antecedentes.

En caso de lluvia se llevara a cabo en Dirección departamental de Escuela Diamante 25 de Mayo 324 a la misma hora.