La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 Aldea Cuesta de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día jueves 1º de marzo a las 14 hs., para cubrir los siguientes espacios:

– 2 hs. STF (turno tarde) de Física en 4to año. Día Martes 16:45 a 18:05 hs.

– 2 hs. STF (turno tarde) de Física en 5to año. Día Martes 16.45 a 18:05 hs.

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso a las 14.30 hs.

Los interesados deben presentarse, en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y constancia de personal de la casa, si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario, situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

Si no se cubre alguno de los espacios después del 2do. llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes. Retirar las bases ese mismo día en la institución.

Por presentación de proyectos se llama a concurso, en los siguientes espacios:

– 10 hs. Referente Técnico Institucional. (Res. 2937/10)

– 6 hs. Prácticas Educativas. Día jueves 16.45 a 18.05 hs. (2 horas frente al curso y 4 extra áulicas).

– 5 hs. Tutorías Disciplinares.

Desde el jueves 1º de marzo se solicitan las bases en la Institución Escolar o vía mail a la siguiente dirección [email protected].

La presentación de proyectos tiene fecha límite el día martes 6 de marzo inclusive a las direcciones mencionadas anteriormente. Y el jueves 8 se realizará la defensa a las 15 hs. en la institución escolar.