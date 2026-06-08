Aldea San Rafael- La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 Aldea Cuesta, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para 8 hs. de PMI:

Perfil requerido según Resolución 3050/16:

– 5 hs Maestro (acompañante de trayectorias escolares en Ciclo Básico).

– 3 hs Profesor (acompañante de trayectorias escolares en área Matemática).

Los interesados pueden solicitar las bases al siguiente correo: [email protected], y la presentación de los mismos se realizará, a través de este medio, efectuando el envío a la dirección de correo electrónico antes mencionada, con fecha límite, el día martes 10 de octubre.

La defensa oral se realizará el día miércoles 11 de octubre a las 14 hs. en el domicilio escolar, sito en Aldea San Rafael.