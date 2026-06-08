La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día jueves 14 de septiembre a las 14.00 hs. para cubrir los siguientes espacios:

3 hs. Lengua Extranjera en 1er año.

Día martes 15.15 a 16.35 hs. y miércoles 13.45 a 14.25 hs. (turno tarde)

en 1er año. Día martes 15.15 a 16.35 hs. y miércoles 13.45 a 14.25 hs. (turno tarde) 3 hs. Lengua Extranjera en 2do año.

Día Martes 12.55 a 13.35 hs. y miércoles 15.15 a 16.35 hs. (turno tarde).

en 2do año. Día Martes 12.55 a 13.35 hs. y miércoles 15.15 a 16.35 hs. (turno tarde). 3 hs. Lengua Extranjera en 3er año.

Día Miércoles 12.55 a 13.35 y jueves 12.15 hs. a 12.55 hs. (turno tarde).

en 3er año. Día Miércoles 12.55 a 13.35 y jueves 12.15 hs. a 12.55 hs. (turno tarde). 3 hs. Lengua Extranjera en 4to año.

Día Miércoles 16.45 a 18.05 y jueves 13.45 a 15.05 hs. (turno tarde).

en 4to año. Día Miércoles 16.45 a 18.05 y jueves 13.45 a 15.05 hs. (turno tarde). 3 hs. Lengua Extranjera en 5to año.

Día jueves 15.55 a 16.35 hs. y 16.45 a 18.05 hs. (turno tarde).

en 5to año. Día jueves 15.55 a 16.35 hs. y 16.45 a 18.05 hs. (turno tarde). 3 hs. Lengua Extranjera en 6to año.

Día martes 13.45 a 15.05 hs. y jueves 12.55 a 13.35 hs. (turno tarde).

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso a las 14:15 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, copia de esta publicación en un medio de comunicación y constancia de personal de la casa, si corresponde

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 Bicentenario ubicada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

Si no se cubre alguno de los espacios después del 2do llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes. Retirar las bases ese mismo día en la institución.