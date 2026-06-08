La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para 12 hs. de PMI:

Perfil requerido según Resolución 3050/16:

– 5 hs Maestro (acompañante de trayectorias escolares en Ciclo Básico).

– 3 hs Profesor (acompañante de trayectorias escolares en área Matemática).

– 4 hs. Profesor (acompañante de trayectorias escolares en área Ciencias Sociales)

Los interesados pueden solicitar las bases al siguiente correo: [email protected], y la presentación de los mismos se realizará, a través de este medio, efectuando el envío a la dirección de correo electrónico antes mencionada, con fecha límite, el día viernes 7 de abril.

La defensa oral se realizará el día martes 11 de abril a las 14 hs. en el domicilio escolar, sito en Aldea San Rafael.