La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 Aldea Cuesta de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día jueves 16 de marzo a las 14.30 hs. con toma de posesión inmediata, para cubrir los siguientes espacios:

3 hs. STF (turno tarde) de Historia en 2do año. Día jueves 15:15 a 15:55 y viernes 13:45 a 15:05

en 2do año. Día jueves 15:15 a 15:55 y viernes 13:45 a 15:05 3 hs. STF (turno tarde) de Historia en 3er año. Día jueves 15:55 a 17:25 hs. y viernes en el horario de 15:15 a 15:55

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso a las 14:45 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y constancia de personal de la casa, si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” ubicada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

Si no se cubre alguno de los espacios después del 2do llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes. Retirar las bases ese mismo día en la institución