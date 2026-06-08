La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 Aldea Cuesta de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día viernes 17 de marzo a las 14:30 hs. con toma de posesión inmediata, para cubrir el siguiente espacio:

– 3 hs. STF (turno tarde) de Educación Física en 4to año. Día viernes 15:15 a 16:35 hs. y 16:45 a 17:25

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso a las 14:45 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y constancia de personal de la casa, si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario ubicada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, en los mismos horarios.

Si no se cubre alguno de los espacios después del 2do. llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes. Retirar las bases ese mismo día en la institución