Aldea San Rafael- La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 Aldea Cuesta de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día jueves 9 de marzo a las 15.00 hs. con toma de posesión inmediata, para cubrir los siguientes espacios:

3 hs. STF (turno tarde) de Biología en 3er año. Día jueves 15:55 a 17:25 hs. y viernes 15:55 a 16:35 hs.

en 3er año. Día jueves 15:55 a 17:25 hs. y viernes 15:55 a 16:35 hs. 2 hs. STF (turno tarde) de Biología en 4to año. Día viernes en el horario de 13:45 a 15:05

en 4to año. Día viernes en el horario de 13:45 a 15:05 2 hs. STF (turno tarde) de Biología en 5to año. Día viernes 16:45 a 18:05

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso a las 15:15 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y constancia de personal de la casa, si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, en los mismos horarios.

Si no se cubre alguno de los espacios después del 2do. llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes. Retirar las bases ese mismo día en la institución