Llamado a concurso docente en Aldea San Rafael
La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para cubrir con carácter de STF, por el término de 30 días, las siguientes horas cátedras:
– 3 hs. Legislación Laboral y Práctica Impositiva 6to año – Turno Tarde.
Horario: Jueves 14:25 a 16:35 hs.
– 3 hs.Macroeconomía 6to año. Turno tarde
Horario: Jueves 13:45 a 14:25 y viernes 12:15 a 13:35.
– 3 hs. Derecho Comercial 6to año- Turno tarde.
Horario: Miércoles 15:15- 16:35 y viernes 15:15- 15.55
– 3 hs. Principios Básicos de Contabilidad- Turno tarde.
Miércoles 12:15- 13:35 y viernes 13:45-14:25
– 2 hs. Teoría y gestión de las Organizaciones I
Horario: Miércoles 15:15- 16:35
– 2 hs. Microeconomía 5to año – Turno Tarde.
Horario: jueves 12:15 a 13:35
– 2 hs. Economía 4to año-Turno Tarde
Horario: jueves 16:45 a 18:05
Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes y DNI, el jueves 2 de marzo a las 12:30 horas.
En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en el mismo horario.