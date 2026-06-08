Aldea María Luisa- La Escuela Secundaria N° 7 Del Centenario de María Luisa llama a partir del 27 de febrero de 2018 por 5 días hábiles a la presentación de proyectos para el Espacio de Tutorías Disciplinares y Biblioteca Escolar «Para entender el mundo… un mundo de libros», 7 horas cátedras.

Las bases se pueden retirar en el establecimiento de 9:00 a 11:00 desde el 27 de febrero al 2 de marzo, en el establecimiento cito en Bárbara Schönfeld 234, Aldea María Luisa. Teléfono 4996068.