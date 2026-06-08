Llamado a concurso docente
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale», llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario.
Hora: 14.00 Primer llamado
Hora: 14.10, Segundo llamado
Hora: 14.20 Tercer llamado
-02 hs. de Formación Ética y Ciudadana de 5° año (1era. Div.). Suplente, Ciclo Orientado.
Horario: miércoles: 16.40 a 18.00hs.
Turno tarde, para el miércoles 9 de agosto de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279 Viale
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