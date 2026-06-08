La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 “Martín Güemes” de Estación Camps, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para cubrir con carácter de STF, las siguientes horas cátedras:

-02 hs Introd. A la Administración 4to Año – T T. STF Lic. DCS 5923 Art.14 Dec.4597/02

Horaio: Lunes 16:20 a 17:30

Los Interesados deben presentarse en el Establecimiento Escolar

ubicado en Juana de Aliendro S/N de Estación Camps, con DNI y

credencial de puntaje vigente (2013) y/o carpeta de antecedentes el

día Martes 8 de Agosto de 2017 a las 13hs, primer llamado y 13.30

segundo llamado.