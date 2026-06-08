Don Cristóbal 2da.

La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13; y ampliatorias para cubrir los siguientes espacios:

– 6 hs Computación STF 1º 1ª STF. Lunes 7,30 a 08,50; 09,40 a 10,20- 10,30ª 11,10 ; jueves 07,30 a 08,50

– 2 hs Taller Informática y Computación STF. Jueves 11,10 a 12,30

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 16 de mayo a las 08.00 hs 1º llamado (art. 140 resol 1000) 8,30 hs 2ª llamado (art. 143 resol. 1000). Presentarse con documentación pertinente.

Crespo

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso, de acuerdo a lo dispuesto por la Res. 935/17 C.G.E:

– 16 hs de Proyecto Mejora Institucional (PMI) mediante la presentación de Proyectos enmarcados en las Resoluciones 3050/16 C.G.E. y Nº 024/17 C.G.E.

El perfil del docente solicitado por la institución es: Prof. De Matemática, Prof. De Física y Química. Para inscripción y retirar las bases del proyecto, presentarse el día martes 16 de mayo de 2017 en el horario de 10 a 12 hs. en Jorge Heinze 275, Crespo.

Viale

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, llama a concurso según normativa vigente Resolución 1000/13 CGE según articulo Nº 146 (presentación de Proyecto) para cubrir las siguientes horas cátedras: Nivel Secundario: – 2 horas de Física y Química de 2° año (2da.div.) Suplente, Ciclo Básico. Horario: Martes 14:30 a 15:10 hs. viernes: 13:00 a 13:40 hs. La inscripción se realiza a través de la presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autenticado) y con presentación de proyecto por 3 días hábiles a partir del 12 de Mayo de 2017. Los interesados retirar bases y criterios de evaluación del Proyecto en el Kiosco del Establecimiento Escolar ,sitio en calle corrientes 279 de la ciudad de Viale, tel. 0343-4920137, de lunes a viernes en el horario de 13 a 18 hs.

• La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario. Hora: 14:15 primer llamado, 14:30 hs. segundo llamado, 14:45 hs. tercer llamado. – 5 hs. de Lengua y Literatura 4° año (2da. div.) Suplente. Ciclo Orientado. Horario: Lunes 17:20 a 18:00 hs. martes: 17:20 a 18:00 hs. miércoles: 16:00 a 17:20 hs. jueves: 17:20 a 18:00 hs. Turno tarde, para el lunes 15 de mayo de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279, Viale.