Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el segundo llamado a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes, 25 de abril del corriente año a las 16:30 horas para cubrir el siguiente espacio:

4 hs. Educación Tecnológica 2º “C” CBC STF TT martes de 15:50 a 17:15 y jueves de 15:10 a 16:30

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.