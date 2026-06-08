La Rectoría de la Escuela Secundaria. Nº 69 “Juan XXIII” de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná) convoca a concurso, según reglamentación vigente, para el día viernes 24 de febrero de 2017, para cubrir con carácter todas STF:

A las 13:00 hs: 18 hs de Inglés:

3 hs de 1er Año CBC los lunes de 17 a 18:20 hs y los martes de 17:40 hs a 18:20 hs;

3 hs de 2do Año CBC los lunes de 12:30 a 13:50 hs y los martes de 17 a 17:40 hs;

3 hs de 3er Año CBC los lunes de 14:00 a 14:40 hs y los viernes de 12:30 a 13:50hs;

3 hs de 4to Año CS los martes de 14:00 a 15:20hs y los viernes de 15:30 a 16:10 hs;

3 hs de 5to Año CS los martes de 12:30 a 13:50 hs y los viernes de 17:00 a 17:40 hs, y

3 hs de 6to Año CS los lunes de 15:30 a 16:10 hs y los martes de 15:30 a 16:50 hs.

A las 14:00 hs: un cargo de preceptor/a STF turno tarde. Por informes comunicarse al tel 4864063 o al correo [email protected]