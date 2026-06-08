Llamado a concurso docente
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llamada a concurso según Resol. 1000/13 y Resol. 300/13 para el día viernes, 24 de febrero de 2017 para cubrir los siguientes espacios:
7:15 horas: 1 cargo de preceptor (mujer) STF turno mañana.
7:30 horas: 2 hs STF TM Física y Química 2º “B” CBC lunes de 10:40 a 11:55 hs.
2 hs. STF TM Física y Química 3º “A” CBC lunes de 7:45 a 9:00 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.
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