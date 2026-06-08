Llamado a concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 03 de abril de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 08:30 horas:
- 2 horas Físico-Química 3º año “B” CBC Turno Tarde STF– Lunes 16:40 a 17:55 hs
- 2 horas Físico-Química 2º año “A” CBC Turno Mañana STF– Jueves 8:25 a 9:50 hs
A las 9:00 horas:
- 2 horas Química 4º año “A” CO Turno Mañana STF – Miércoles: 7:45 a 9:00 horas
- 2 horas Química 5º año “A” CO Turno Mañana STF – jueves: 7:00 a 8:25 horas
- 2 horas Química 5º año “B” CO Turno Tarde STF – jueves: 13 a 14:20 horas
- 2 horas Química 4º año “B” CO Turno Tarde STF – viernes: 13 a 14:20 horas
A las 9:30 horas:
- 2 horas Física 5º año “A” CO Turno Mañana STF – Miércoles: 9:15 a 10:30 horas
- 2 horas Física 5º año “B” CO Turno Tarde STF – jueves: 14:20 a 15:55 hs
- 2 horas Física 4º año “B” CO Turno Tarde STF – viernes: 14:20 a 15:55 horas
- 2 horas Física 4º año “A” CO Turno Mañana STF – viernes: 10:40 a 11:55 horas
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.
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