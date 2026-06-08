Llamado a concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 23 de marzo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 11:00 horas:
Teoría y Gestión de las Organizaciones I – 5º A C.O. STF Turno Mañana – Lunes: 8:25 a 9:00 horas/ 9:15 a 9:50 horas.
Teoría y Gestión de las Organizaciones II – 6º A C.O. STF Turno Mañana – Lunes: 7:05 a 8:25 y Lunes de 11:15 a 11:55 horas
A las 11:20 horas:
Microeconomía – 5º año “A” CO – STF- Turno Mañana – Martes: 11:15 a 12:35 horas
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.