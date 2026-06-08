La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día martes 20 de marzo a las 14.00 hs, para cubrir los siguientes espacios:

3 hs de Historia en 2do año. Día jueves 15.15 a 15.55 y viernes 13.45 a 15.05 hs.

3 hs de Historia en 3er año. Día jueves 15.55 a 16.35 y viernes 15.15 a 16.35 hs.

2 hs de Historia en 4to año. Día Viernes 12.15 a 13.35

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI, constancia de personal de la casa si corresponde y/o carpeta de antecedentes.

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso, el día 21 de marzo a las a las 14: 00 hs.

El tercer llamado, por presentación de proyectos se realizará el día 22 de marzo, las bases se retiran ese mismo día en la Institución o por correo electrónico: [email protected].

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.