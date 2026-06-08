Llamado a concurso docente
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 para el día viernes, 13 de octubre a las 14:30 hs para cubrir:
1 cargo de Asesora Pedagógica STF turno rotativo.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar