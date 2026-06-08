La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 para el día miércoles, 13 de septiembre a las 15:30 horas para cubrir los siguientes espacios:

3 hs. STF Biología 2º año “A” CBC turno mañana: lunes 10:40 a 11:55 hs; martes de 11:15 a 11:55 hs;

3 hs STF Biología 2º año “B” CBC turno mañana: viernes de 9:15 a 10:30 hs.; viernes 11:55 hs a 12:35 hs;

3 hs STF Biología 3º año “A” CBC turno mañana: viernes de 8:25 hs a 9 hs; viernes de 10:40 a 11:55 hs;

2 hs STF Biología 4º “A” CO turno mañana: martes de 9:50 hs a 11:15 hs;

2 hs STF Biología 5º “A” CO turno mañana: martes de 8:25 hs a 9:50 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.