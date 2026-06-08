La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día viernes 08 de septiembre a las 14.30 hs. para cubrir los siguientes espacios:

– 2 hs. Artes Visuales en 1er año. Día viernes 15:15 a 16:35 hs. (turno tarde)

– 2 hs. Artes Visuales en 2do año. Día viernes 12:15 a 13:35 hs. (turno tarde)

– 2 hs. Artes Visuales en 3er año. Día viernes 13:45 a 15:05 hs. (turno tarde)

– 2 hs. Artes Visuales en 4er año. Día viernes 16:45 a 18:05 hs. (turno tarde)

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso a las 14:45 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, copia de esta publicación en un medio de comunicación y constancia de personal de la casa, si corresponde

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” ubicada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

Si no se cubre alguno de los espacios después del 2do llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes. Retirar las bases ese mismo día en la institución.