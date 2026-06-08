Llamado a concurso docente
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 y Resol. 300/13, para el día jueves 23 de febrero a las 7:15 horas para cubrir los siguientes espacios:
3 hs. STF TM Biología 2º “A” CBC martes de 11:15 a 11:55 hs. y jueves de 10:40 a 11:55 hs.
3 hs. STF TM Biología 2º “B” CBC viernes de 9:15 a 10:30 hs. y viernes 11:55 a 12:35 hs.
3 hs. STF TM Biología 3º “A” CBC viernes 8:25 a 9:00 hs y viernes de 10:40 a 11:55 hs.
2 hs. STF TM Biología 4º “A” CO martes de 9:50 a 11:15 hs.
2 hs. STF TM Biología 5º “A”CO martes de 8:25 a 9:50 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.