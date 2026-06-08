Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes, 08 de septiembre de 2017 para cubrir los siguientes espacios:

8:30 hs:

– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 6° “B” CO TT de miércoles 17.15 a 18:40 hs.

– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 5° “A” CO TM jueves de 11.55 a 12.35 hs. y viernes de 8:25 a 9:00 hs;

– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 4° “B” TT CO jueves de 15:50 a 17:15 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

Otro

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el segundo llamado a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes, 08 de septiembre de 2017 a las 16 horas para cubrir los siguientes espacios:

– 2 hs STF Física y Química 2° “A” CBC TM jueves de 8:25 a 9:50 hs.;

– 2 hs STF Física y Química 3° “B” CBC TT lunes de 16:40 a 17:55 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.