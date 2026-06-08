Llamado a concurso docente
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día miércoles, 06 de septiembre de 2017 para cubrir los siguientes espacios:
14:00 hs.: – 1 cargo de preceptor (varón) STF turno tarde.
14:15 hs.:
– 4 HS Sistema de Información Contable 6° “A” CO TM martes de 7:45 a 9:00 hs; viernes de 7:00 a 8:25 hs.
– 4 hs Sistema de Información Contable 6° “B”CO TT lunes de 13 a 14:20 ; martes de 17:20 a 18:40 hs.
14:30 hs.:
– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 6° “A” CO TM jueves de 7:00 a 8:25 hs;
– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 5° A CO TM jueves de 8:25 a 9:00 y viernes de 8:25 a 9:00 hs;
– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 5° “B” CO TT viernes de 13 a 14:20 hs.
– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 4° “B” CO jueves de 13:00 a 14:20 hs.
14:45 hs.:
– 2 hs STF Física y Química 2° “A” CBC TM jueves de 8:25 a 9:50 hs.;
– 2 hs STF Física y Química 3° “B” CBC TT lunes de 16:40 a 17:55 hs
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.