Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día miércoles, 30 de agosto a las 14:30 horas para cubrir el siguiente espacio:

3 hs Geografía STF 2° “C” CBC TT martes de 14:20 a 15:50 hs. y miércoles de 13 a 13:40 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite. Toma de posesión 01 de septiembre del corriente.