Llamado a concurso docente
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes, 25 de agosto de 2017 a las 17:15 horas para cubrir los siguientes espacios:
· 2 hs STF Microeconomía 5° “A” CO TM: martes de 9:50 a 11:15 horas
· 2 hs STF Teoría y Gestión de las Organizaciones 5°año “A” CO TM: lunes 8:25 a 9:50 horas.
· 3 hs STF Teoría y Gestión de las Organizaciones 6° “A” CO TM: lunes de 7 a 8:25 hs y martes de 7 a 7:45 horas.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
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