La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº1 de Nogoyá llama a concurso para cubrir con carácter de stf, según Resol. 2300, Las siguientes horas cátedra de la carrera “Técnico Superior en Gastronomía” que se dicta en la extensión aúlica de la ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de Gral. Ramírez. (para el ciclo lectivo 2017):

MATERIA AÑO CANTIDAD HS DIA DICTADO HORARIO

Alimentos: Perfil: Profesor, Licenciado o Profesional en: Bromatología, en Ciencias y Tecnología, Educación Tecnológica, en Nutrición, en Alimentos, Cs. Bilógicas, Cs. Naturales. Anual (primer año) 2 hs miércoles 18:00 a 19:20 Biología de los Alimentos Perfil: Profesor, Licenciado o profesional en: Cs. Biológicas, Cs. Naturales, en Ciencias y Tecnología, en Nutrición, en Bioingeniería, en Alimentos, en Bromatología. Anual (primer año) 2 hs. miércoles 19:20 a 20:50 Nutrición Humana Perfil: Profesor, Licenciado o Profesional en: Nutrición, en Gastronomía, en Alimentos Anual (tercer año) 3 hs. Miércoles 19:20 a 20:50

Los interesados presentarse: en la escuela de educación Técnica y Superior Nº1 de Nagoya, en el complejo educativo de Gral Ramírez. con carpetas de antecedentes autenticada y formulario correspondiente, desde el 23 hasta 30 de agosto del corriente año de 18:00 a 21:00 hs.