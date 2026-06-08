La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso para cubrir los siguientes espacios:

08.00 hs 1º llamado (art. 140 resol 1000/13)

– 3 hs Geografía 2º Año 1º Div. STF (lunes 13.40 a 14.20- 14.20 a 15.00; jueves 15.10 a 15.50)

– 3 hs Geografía 3º 1ª div. STF ( jueves 13.40 a 14.20- 14.20 a 15.00; viernes 09.00 a 09.40)

– 4 hs Geografía 4º 1ª div. STF(viernes 07.30 a 08.10- 08.10 a 08.50- 09.40 a 10.20- 10.30 a 11.10)

08.30.00 hs 2º llamado (art. 143 resol 1000/13)

Suplencia hasta 31/08/17

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 11 de agosto.

Presentarse con documentación pertinente.

La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso para cubrir los siguientes espacios:

– 08.45 hs 1º llamado

– 1 hs Educación Musical 1º 1ª div, STF (miércoles 13.40 a 14.20)

– 1hs Educación Musical 1º 2ª div, STF (miércoles 14.20 a 15.00)

– 2 hs Educación Musical 2º 1ª div, STF (miércoles 15.10 a 15.50- 15.50 a 16.30)

– 2 hs Educación Musical 3º 1ª div, STF (miércoles 16.40 a 17.20- 17.20 a 18.00)

Suplencia abierta

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 11 de agosto

Presentarse con documentación pertinente.