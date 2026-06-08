La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día miércoles 09 de agosto el siguiente espacio curricular por 5 (cinco) días hábiles

Profesorado de lengua y literatura:

Práctica docente II: 2º Año. Anual. 3 hs. STF. Equipo de cátedra: perfil generalista: Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: lunes de 18,40 a 20,10 hs.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes Completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.