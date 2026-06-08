Dirección Departamental de Escuelas de Diamante, comunica que el día Miércoles 9 de Agosto de 2017, se llevara a cabo y mediante seguimiento de Listado Oficial en vigencia, la cobertura de los siguientes cargos

*Jardín Maternal «Travesuras»:1 cargo Nivel Inicial, Turno Mañana, por 20 días desde el 7/08 en reemplazo de Asselborn, Angela.

*Esc. N° 27 «Horacio Mann»: 1 cargo de Nivel Inicial, Turno Mañana (sala múltiple) por 10 días desde el 7/08 en reemplazo de Picca, Carolina.

*Esc. N° 2 «Manuel Alberti»: 1 cargo de Maestra de grado,Turno Mañana, (2° grado),hasta el 22/08 por Ascenso de Sian, Sonia.

*Esc. N° 33 «Nicolas Avellaneda»:1 cargo de Maestra de grado (1er ciclo), Turno Mañana por 20 días desde el 7/08 en reemplazo de Kuhn, Magali

*Esc. N° 12 «Juan Jose Castelli»: 1 cargo de Maestra de grado (1° grado), Turno Mañana, por 20 días desde el 8/08 en reemplazo de Brochero, Yolanda.

*Esc. N° 13 «Blanco Encalada»: 1 cargo de Maestra de grado, (6° grado),Turno Mañana por 21 días desde el 7/08 en reemplazo de Monzon, Gabriela.

*Esc. N° 31 «Leopoldo Herrera»: 1 cargo de Maestra de grado, Turno Mañana, desde el 8/08 Abierto, por Mayor Jerarquía de Seser, Silvina.

*Esc. N° 12 «Juan Jose Castelli»: 1 cargo de Artes Visuales, Turno Mañana, por 45 días desde el 2/08 por Sanchez, Gabriela.

Dicha cobertura se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Art. Nº 98, 99 incisos a) b) c) y Articulo Nº 100 de la Resolución N º 1000/13 CGE, que se realizara en la Sede de Dirección Departamental de Escuelas, sita en calle 25 de mayo 324, a las 8:00 horas,debiendo concurrir los aspirantes munidos del correspondiente DNI, y se cubrirán todos los cargos que hasta ese momento se hubieren producidos.