La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 Aldea Cuesta de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para cubrir con carácter de STF, por el término de 30 días, las siguientes horas cátedras:

1 cargo de preceptor (femenino), turno tarde.

3 hs. de Biología en 2do año. Día lunes 16.45 a 18.05 hs.; Jueves 17.25 a 18.05 hs.

2 hs. Física y Química en 2do año. Día miércoles en el horario de 16.45 a 18.05 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, el día miércoles 22 de febrero a las 12.30 hs.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en el mismo horario.