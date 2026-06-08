Llamados a concursos docentes
CRESPO
La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día miércoles 14 de marzo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 08:00 horas:
– 2 horas Educación Musical STF 3º “B” CBC STF Turno Tarde- Martes de 17:15 a 18:30 horas – Segundo Llamado
– 2 horas Educación Musical STF 1º “C” CBC STF Turno Tarde- Miércoles de 15:45 a 17:15 horas – Segundo Llamado
– 2 horas Educación Musical STF 4º “B” CBC STF Turno Tarde – Miércoles 17:15 a 18:30 horas – Segundo Llamado
– 2 horas Educación Musical STF 2º “B” CBC STF Turno Mañana – jueves 7:45 a 9:00 horas (tercer llamado)
– 2 horas Educación Musical STF 4º “A” CO STF Turno Mañana – miércoles 10:40 a 11:55 horas (tercer llamado)
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa, la certificación correspondiente.
En caso de no presentarse aspirante que reúna los requisitos establecidos se procederá a la presentación por proyectos siguiendo lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Resolución 1000 C.G.E. Dicha presentación queda pautada para el día jueves 15 de marzo conforme a los Lineamientos del Diseño Curricular de la Educación Secundaria de E. Ríos.
CAMPS
La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 “Martín Güemes” de Estación Camps, con Orientación en Economía y Administración CUE3002564, llama a concurso según Resolución 1000/13 (Art. 139 Art. 140 desde el inciso a hasta el h), circular 13/2018 JC CGE, para cubrir las siguientes horas cátedras:
– 02 hs Geografía 6to año STF – TT. Prof. Pautasso Claudia. Lic. 16,c 30 días – Horario Lunes 12:30 a 13:40
Los interesados deben presentarse en el Establecimiento Escolar ubicado en Juana de Aliendro S/N de Estación Camps, con credencial de puntaje vigente o carpeta de antecedentes y DNI, constancia de antigüedad (copia SAGE actualizada y certificada) el día miércoles 14 de marzo de 2018 a las 13.30hs, primer llamado. –
El segundo llamado día jueves 15 de marzo de 2018 a las 13:30 hs.
CAMPS
La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 “Martín Güemes” de Estación Camps, con Orientación en Economía y Administración CUE3002564, llama a concurso según Resolución 1000/13 (Art. 139 Art. 140 desde el inciso a hasta el h), circular 13/2018 JC CGE, para cubrir las siguientes horas cátedras:
– 04 hs Lengua y Literatura 6to año STF – TT. Prof. Hernandez Virginia. Lic Anual Ordinaria hasta el 03/04/2017 – Horario Lunes 15:00 a 16:20; Martes 15:00 a 15:35 Viernes de 15:00 a 16:20
Los interesados deben presentarse en el Establecimiento Escolar ubicado en Juana de Aliendro S/N de Estación Camps, con credencial de puntaje vigente o carpeta de antecedentes y DNI, constancia de antigüedad (copia SAGE actualizada y certificada) el día miércoles 14 de marzo de 2018 a las 13.30hs, Tercer llamado.
MARÍA GRANDE
El Instituto de Educación Superior «República de Entre Ríos» de la ciudad de María Grande convoca a concurso por presentación de carpetas de antecedentes, según Resolución N° 2300/12 CGE y demás Normativa vigente, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del día miércoles 14 de marzo de 2018, para cubrir con carácter STF (suplente termino fijo) las cátedras que a continuación se detallan:
Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software (Extensión Áulica El Pingo)
Cátedra: DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA. 3 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Sociología u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Políticas u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Ciencias Políticas y Sociales. Diplomacia. Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Abogado. Escribano. Horario: Martes de 20:20 hs a 22:00 hs.
Cátedra: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 3 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Exactas u homólogos. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Licenciado de/en: Matemática. Matemática Aplicada. Matemática Pura. Ciencias Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Horario: Lunes de 16:20 hs a 18:20 hs.
Cátedra: LEGISLACIÓN INFORMÁTICA. 2 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Jurídicas y Contables. Ciencias Jurídicas y Sociales. Enseñanza Media en Ciencias Jurídico Sociales. Educación Democrática y Ciencias Jurídicas. Historia y Ciencias Jurídicas. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia, Ciencias Jurídicas y Sociales. Ciencias Económicas y Jurídicas. Ciencias Políticas u homólogos. Derecho. Abogado. Escribano. Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática Horario: Jueves de 21:00 hs a 22:00 hs.
Cátedra: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II. 4 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Horario: Jueves de 18:20 hs a 21:00 hs.
Cátedra: PROGRAMACIÓN III. 6 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Horario: Martes de 16:20 hs a 18:20 hs y Jueves de 16:20 hs a 18:20 hs.
Cátedra: AUDITORÍA DE SISTEMAS. 2 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Horario: Miercoles de 17:40 hs a 19:00 hs.
Cátedra: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 3 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Exactas u homólogos. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Licenciado de/en: Matemática. Matemática Aplicada. Matemática Pura. Ciencias Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Horario: Lunes de 16:20 hs a 18:20 hs.
Cátedra: INGENIERÍA DE SOFTWARE. 3 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Horario: Martes de 17:40 hs a 19:00 hs.
Cátedra: PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III. 6 horas. 3er año. Perfil: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Horario: Lunes de 17:40 hs a 19:00 hs.
Asimismo el mencionado Instituto, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del día miércoles 14 de marzo de 2018, llama a concurso por presentación de carpetas de antecedentes y proyecto pedagógico (según lineamientos institucionales que se encuentran en la página https://itsmariagrande-ers.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=28) para cubrir en carácter de STF la función de:
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES. 6 hs. cátedra. 3er. Año. Perfil: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática.
Los interesados deberán presentarse en la Institución sede, sita en Carlos A. López 517 (Escuela Primaria N° 209 “P. Varisco”) de María Grande en el horario de 16:00 a 19:00 hs munidos con ficha de inscripción, carpeta de antecedentes previamente autenticada y foliada para ser remitida al Consejo Evaluador. Por consultas llamar al teléfono fijo 4947119 en el horario especificado precedentemente.-