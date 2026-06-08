Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el segundo llamado a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes, 12 de septiembre de 2017 para cubrir el siguiente espacio:

8:30 hs:

– 2 hs STF Formación Ética y Ciudadana 5° “A” CO TM jueves de 11.55 a 12.35 hs. y viernes de 8:25 a 9:00 hs;

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el tercer llamado a concurso según Resolución 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes, 12 de septiembre de 2017 para cubrir los siguientes espacios:

8:45 hs.:

– 2 hs STF Física y Química 2° “A” CBC TM jueves de 8:25 a 9:50 hs.;

– 2 hs STF Física y Química 3° “B” CBC TT lunes de 16:40 a 17:55 hs

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

En el caso de no cubrirse alguno de los espacios después del tercer llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes. Retirar bases día martes, 12 de septiembre del corriente año en el horario de 10 a 12 o de 14 a 18 horas. Presentación de proyectos: jueves 14 de septiembre de 8 a 12 y de 14 a 18 horas en la Rectoría.