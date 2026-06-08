La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día jueves 21 de junio de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 11:00 horas:

4 horas Sistema de Información Contable 6º “A” C.O. – T.T. – STF – Martes 7:40 a 9:00 hs. Viernes 7:05 a 8:25 hs

A las 13:20 horas:

4 horas Literatura Latinoamericana 5º “A” C.B.C. – TM – STF – Lunes 9:50 a 11:15 hs / Miércoles 7:00 a 8:25 hs (segundo llamado)

2 horas Formación Ética y Ciudadana 6º “ B” C.O. – TT – STF – Miércoles 17:15 a 18:35

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 22 de junio de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 14:00 horas: 4 horas Sistema de Información Contable 6º “A” C.O. – T.M. – STF – Martes 7:40 a 9:00 hs. Viernes 7:05 a 8:25 hs (segundo llamado)

A las 14:30 horas: 4 horas Literatura Argentina 6° A CO – STF – TM – Miércoles 9:15 a 10:30 hs / Viernes 9:50 a 11:15 horas. Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite