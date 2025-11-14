La banda entrerriana Litoral Mitá vivió una noche consagratoria el pasado sábado 8 de noviembre en la 59° edición del Festival del Folklore Correntino de Santo Tomé. Con una arrolladora puesta musical y escénica, el grupo se consolidó como la gran "Revelación" del festival, haciendo vibrar a los miles de espectadores que colmaron el anfiteatro "Genaro Berón de Astrada".

En el marco de su gira, Litoral Mitá llevó la fuerza del chamamé joven a uno de los escenarios más emblemáticos de la región. El público respondió con una ovación, conectando inmediatamente con la energía y la calidad interpretativa de la banda.

Benjamín Roskopf oriundo de María Luisa, líder y acordeonista de Litoral Mitá, expresó su emoción tras la actuación: "Estamos profundamente agradecidos y felices por el increíble recibimiento que nos dio Santo Tomé. Sentir la energía del público en este escenario tan histórico fue inolvidable. Para nosotros, que venimos desde Entre Ríos, llevar nuestra música y ser parte de una fiesta tan importante es un honor inmenso. Esta noche nos la llevamos guardada en el corazón".

El reconocimiento de la organización

El impacto de la banda fue ratificado de inmediato por las autoridades locales, quienes destacaron la sorpresa y la calidad del espectáculo.

Miguel Ayala, Director de Turismo de Santo Tomé, felicitó personalmente a los músicos y señaló: "Estamos agradecidísimos y muy contentos con la actuación de Litoral Mitá. Si bien ya tienen su trayectoria, era la primera vez que se hacían presentes en nuestro escenario y la gente quedó maravillada. Estamos muy sorprendidos con la repercusión y podemos decir que, junto a Franco Massignani el viernes, Litoral Mitá fue la revelación de nuestro festival".

Por su parte, Joaquín Insausti, Director de Cultura de la ciudad, se sumó a los elogios: "Tuvimos la presencia de un grupo extraordinario. Estoy sumamente contento con su presencia, hicieron estallar al público con una energía inolvidable que quedó plasmada en ese gran escenario. Todo el equipo está súper orgulloso de contar con ustedes. En Santo Tomé van a ser siempre muy bien recibidos".

Litoral Mitá continúa así su gira por los principales escenarios del país, consolidándose como una de las propuestas más frescas y potentes de la música litoraleña y llevando el estandarte del chamamé entrerriano a nuevos horizontes.

La banda

Litoral Mitá está compuesto por Benjamín Roskopf (acordeonista) de Aldea María Luisa; Nicolás Pross (guitarra y voz) de Colonia Avellaneda, Esteban Frías (bajo y voz) de Oro Verde,

Celestino Mena (guitarra) de Gualeguay y Duval Riedel (batería) es de Oro Verde.

El equipo técnico está compuesto por Gaspar Cuello de Hasenkamp, Noah Camacho de Conscripto Bernardi y Federico Vitor de Sauce Monstrull.