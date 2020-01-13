La vida es apenas un parpadeo fugaz, pero de ese fenómeno nos damos cuenta cuando ya hemos transitado gran parte de ella, es decir cuando en el inventario nos queda mucho más pasado que futuro. ¿Cómo se ve la vida desde ese lugar? ¿Qué pensamientos nuevos o viejos se anuncian en esa etapa? Algunas respuestas se pueden encontrar en un nuevo libro publicado por Aldo Herrera; “Vivencias de un hombre mediocre”.

Se trata de un trabajo, según su autor, sin otra pretensión que dejar escrita su experiencia de vida y su postura frente a la edad madura. “No es el relato de mis sueños, son los acontecimientos significativos vividos según los avatares del destino, algunos; otros, buscados y encontrados por convicción, decisión y esfuerzo personal”.

De su larga vida, el autor de “Arar con caballos” y otros trabajos literarios, escogió para este trabajo “las cosas que vayan más allá de mi vida y de mi tiempo”, con el propósito de dejar un mundo mejor. Lo entiende como un equivalente a plantar un árbol. Lo hace desde su lugar de “hombre mediocre”, como una partícula más de “esa gran masa imposible de caracterizar por inferioridades o excelencias”, en la definición de José Ingenieros.

Herrera no rehúye de tabúes ni se vale de eufemismos, habla de la muerte con naturalidad y aborda temas tan sensibles como el trabajo infantil, aunque lo hace desde su propia experiencia.

Vivencias de un hombre mediocre (210 págs.) ofrece una lectura amena, reflexiva, entretenida, con prólogo de Adolfo A. Golz, epílogo de Daniela Dappen, ilustración y recapitulación en contratapa de Analía Herrera.

Senadores lo declaran de interés

El libro fue declarado de interés por la H. Cámara de Senadores de la Provincia, el 27 de noviembre de 2019, en ocasión de ser presentado en la Asociación Tradicionalista de la Bajada, en Paraná, por iniciativa del senador R. Kisser.

Herrera vivió su vida en la zona rural de El Quebracho, cercana a Viale, en su establecimiento El Puesto, donde aún pasa sus horas diurnas, en alternancia con Paraná.