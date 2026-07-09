El Gobierno de Entre Ríos llamó a licitación para ejecutar una importante obra de infraestructura en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo, que contempla la renovación de techos, mejoras en el sistema de desagües pluviales y la construcción de nuevas instalaciones para la reserva de agua. La inversión oficial supera los 274 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 180 días corridos.

La apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 06/2026 se realizará el próximo lunes 3 de agosto, a las 10, en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, en Paraná.

Mejoras en distintos sectores del hospital

El proyecto apunta a optimizar las condiciones edilicias del establecimiento ubicado sobre calle América, entre Roque Sáenz Peña y Rodríguez Peña, con intervenciones que alcanzarán áreas clave para la atención sanitaria.

Entre los trabajos previstos figura el reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en los sectores de consultorios, guardia y pabellones de internación. La obra incluirá además nueva zinguería y mejoras en el sistema de escurrimiento de aguas pluviales para evitar filtraciones y problemas derivados de las precipitaciones.

También se realizarán tareas de demolición de estructuras deterioradas, retiro de canaletas antiguas e instalación de un nuevo sistema de desagües de caída libre.

Nuevas reservas de agua y mejoras exteriores

La intervención contempla además la renovación del sistema de abastecimiento de agua del hospital. Se retirarán y reubicarán los tanques existentes, se construirá una nueva cisterna con sistema de bombeo y se adecuarán las instalaciones para garantizar una mejor provisión del servicio.

El proyecto incluye asimismo la reparación y reconstrucción de veredas perimetrales, la incorporación de un sistema de drenaje con nuevas cámaras y bocas de desagüe, además de trabajos de pintura exterior en los sectores alcanzados por la obra.

Fortalecer la infraestructura sanitaria

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la intervención forma parte del plan de obras que lleva adelante la provincia para mejorar la infraestructura hospitalaria y destacó que permitirá optimizar el funcionamiento del establecimiento, especialmente en la atención de emergencias.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, remarcó que el Hospital San Francisco de Asís constituye un centro de referencia para Crespo y localidades de la región, por lo que consideró que las mejoras previstas contribuirán a una organización más eficiente de los servicios y a una mejor atención de los pacientes.

Venta de pliegos y consultas

Los interesados podrán adquirir los pliegos hasta el 20 de julio en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, en Paraná.

Las consultas técnicas podrán realizarse por correo electrónico o en la sede del organismo provincial, donde también se encuentra disponible la documentación correspondiente a la licitación.