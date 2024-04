Tras la marcha nacional el martes pasado en defensa de la universidad pública y contra el desfinanciamiento, los referentes en el Concejo de Rosario de Javier Milei, los concejales Sabrina Prence y Franco Volpe, habilitaron junto al diputado nacional Nicolás Mayoraz un sitio web para denunciar adoctrinamiento en las facultades de universidades públicas de todo el país.

De este modo, en el sitio web wwww.bastadeadoctrinamiento.com.ar proponen a los estudiantes que alguna vez sintieron “hostigamiento” o “acoso” por pensar distinto, llenar un simple formulario relatando la situación. En ese sentido, indicaron que luego los testimonios serán revisados y en caso de considerarlo necesario, se harán las denuncias pertinentes para que se atienda la situación en cuestión.

“El adoctrinamiento en las facultades públicas del país no es algo que surgió ahora. Viene de bastante tiempo y no se limita únicamente a posiciones políticas. Siempre milité en causas sociales que, en mi caso, no eran bien vistas en la facultad. Hoy en día en muchos espacios universitarios, ser religioso o cristiano no es bien visto”, manifestó la concejal Sabrina Prence.

A su vez, la legisladora del bloque Vida y Libertad citó el ejemplo de una amiga quien, al presentarse a un examen final en su primer año con un rosario en el cuello, “debió soportar que el profesor que la evaluaba le preguntara qué hacía estudiando en la facultad pública y le dijera que no debía estar ahí mostrando símbolos religiosos”, contó Prence para denunciar que en ese examen y sin escucharla “el profesor directamente le puso un 1 como nota. Acto seguido, le pidió que se retirara de la mesa”.

También apuntó que “durante el debate sobre el aborto, allá por el 2018, era bien visto circular con el pañuelo verde, pero no con el celeste. En la Facultad de Humanidades, incluso, distribuyeron estampitas de la Virgen con el pañuelo del aborto y una oración sobre el derecho a decidir abortar. Es decir, profanaban nuestras imágenes”.

Por último, Prence, quien es hija de un integrante de una fuerza de seguridad contó que durante la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo del artesano Santiago Maldonado, “una integrante de una agrupación me hostigó por redes sociales diciéndome que yo soy hija de un asesino, a pesar de que no tenía nada que ver con Maldonado ya que mi familia vive en otra provincia. Pudo haberse puesto en mi lugar, del lado de los que tenemos familiares en la fuerza. Fueron meses duros, había un ambiente tenso, ¿les parece lógico culparnos por la muerte de un joven en el sur solo por ser familiar de un miembro de las fuerzas de seguridad?”, se preguntó.