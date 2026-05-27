Junto al mandatario entrerriano estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además del presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, y el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze.

Durante el encuentro, Frigerio destacó el valor simbólico e histórico del acuerdo y definió el vínculo entre ambas comunidades como “una historia de hermanos”, construida sobre valores comunes como el trabajo, la honestidad y el esfuerzo colectivo.

El mandatario entrerriano remarcó además la importancia de recuperar los vínculos humanos en la política y sostuvo que la cercanía entre dirigentes y comunidades es fundamental para reconstruir la confianza social.

“Tenemos que volver a generar agendas de desarrollo basadas en valores compartidos y en el diálogo”, expresó.

Frigerio también puso el foco en el papel estratégico de la Región Centro dentro del país y aseguró que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba representan una de las zonas de mayor potencial productivo de Argentina.

“Esperamos que vuelva el verdadero federalismo y que el país adopte esta cultura del trabajo y del esfuerzo que caracteriza a nuestra región”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el gobernador reivindicó el rol de la educación como uno de los pilares de la identidad entrerriana y consideró que este hermanamiento también fortalece ese perfil histórico de la provincia.

“Estamos convencidos de que Entre Ríos tiene muchísimo más para dar”, concluyó.

“Representamos al interior productivo”

Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro valoró el acuerdo como un “hecho fundacional” basado en la historia común y en la identidad compartida entre ambas localidades.

El mandatario sostuvo que tanto Santa Fe como Entre Ríos representan “la fuerza del trabajo y del interior productivo” y defendió el modelo de integración regional como herramienta para impulsar el desarrollo del país.

“La salida de la Argentina está en la regionalización y en la capacidad de trabajar juntos”, señaló.

Un vínculo con raíces históricas

El convenio firmado establece oficialmente que Las Tunas y Libertador San Martín pasan a ser “ciudades hermanas”, habilitando el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como educación, salud, cultura, turismo y preservación del patrimonio histórico y arquitectónico.

La relación entre ambas comunidades tiene profundas raíces históricas vinculadas al surgimiento del proyecto educativo adventista en la región. Según se recordó durante el acto, el primer colegio adventista funcionó en Las Tunas mientras se construían las instalaciones definitivas en Entre Ríos, proceso que posteriormente dio origen a la actual Universidad Adventista del Plata.

Ese origen común consolidó lazos familiares, culturales y sociales que permanecen vigentes hasta hoy.

Además, ambas localidades comparten características vinculadas a la inmigración europea, el desarrollo agropecuario y lechero, así como una fuerte identidad asociada a la educación, la salud y el trabajo comunitario.

Del acto participaron también el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; y representantes de la Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, entre otras autoridades.