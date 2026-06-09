En Libertador San Martín el Comité de Emergencias (COES), comienza a preparar la logística para lo que podría ser el denominado pico del covid-19, por lo cual la vice Intendente Sunana Cayrus, en diálogo con la prensa, indicó que “en el COES estamos organizando todo para enfrentar lo que se llama el posible pico de la pandemia, que según las estimaciones podría ser para fines de mayo o principio de junio, teniendo en cuenta las estimaciones de los 101 días que se cuentan a partir del primer caso positivo”.

Cayrus agregó que “para ello, se han ubicado lugares de atención, fuera del SAP, para pacientes que cursan la enfermedad de una manera leve a moderada, o sea que requieren atención sanitaria, aislamiento, atención médica fuera de su hogar, por no tener en su hogar posibilidades de aislamiento, y para ello se están organizando distintas brigadas de voluntarios”.

Por último mencionó que “Ojalá no tengamos que usarlos, pero tenemos que tenerlos listos ahora”.

Llamado a voluntarios

Se comenzó con la convocatoria a voluntarios que, deseen colaborar realizando tareas de asistencia médica, asistencia de enfermería, de cocina, preparación de alimentos y envasado de viandas, también mantenimiento de los lugares de atención y traslado de insumos. Para ello los requisitos que se solicitan es ser mayor de 18 años, sin enfermedades de base, ni enfermedades crónicas, con salud compatible con la actividad. Para inscribirse hay que enviar los datos personales al WhatsApp 343 428-7162.

Colecta de donaciones

Por otra parte se solicita a quienes puedan aportar donaciones de colchones, frazadas y ropa de cama. Las que se reciben a los WhatsApp: 343 4163370 y 343 460-4560, de Acción Social del Municipio.

Gestión ante autoridades provinciales

Como resultado de gestiones llevadas a cabo ante autoridades de la Provincia de Entre Ríos, el personal Municipal retiró el lunes 20 del corriente, módulos alimentarios.

Con fecha 17 de abril, se envió una nota dirigida al Ministerio de Salud de la Provincia, firmada por el Departamento Ejecutivo, solicitando 70 colchones, 200 frazadas y 10 máscaras de protección facial para emergencias sanitarias.