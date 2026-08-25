Septiembre llegará a Libertador San Martín con una agenda cargada de actividades y uno de los eventos deportivos más tradicionales de la localidad: la 38ª Media Maratón de la Salud, que se disputará el domingo 13 de septiembre.

La propuesta, que forma parte de las celebraciones por el 128° aniversario de Libertador San Martín, volverá a reunir a corredores de distintas edades en tres distancias competitivas: 5, 10 y 21 kilómetros.

La organización estará a cargo de Costa Río Paraná, que tendrá a su cargo la logística, conducción y cronometraje de las competencias.

“Te esperamos en la 38ª Media Maratón de la Salud, para volver a disfrutar de una carrera con historia y seguir sumando kilómetros”, expresó Lucrecia Castro, coordinadora de Costa Río Paraná.

Tres distancias para los corredores

En diálogo con Paralelo 32, el profesor Claudio Diel, coordinador del Área de Deporte Municipal, destacó las expectativas que genera septiembre en la comunidad, debido a la cantidad de propuestas previstas por el aniversario de la localidad.

Entre ellas, la Media Maratón de la Salud ocupa un lugar destacado por su trayectoria y convocatoria.

La largada de las pruebas competitivas está prevista para las 8:30, desde la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento, frente al edificio municipal.

Los recorridos estarán diferenciados según la distancia:

5K: el circuito recorrerá Linares Cardozo hasta calle Víctor Hugo y regresará por la zona de la Villa.

el circuito recorrerá Linares Cardozo hasta calle Víctor Hugo y regresará por la zona de la Villa. 10K: los participantes llegarán hasta Puiggari y luego emprenderán el regreso.

los participantes llegarán hasta y luego emprenderán el regreso. 21K: los corredores pasarán por Puiggari y continuarán por el camino hacia Aldea Protestante. En la zona de la cantera retomarán hacia el sector urbano para finalizar en el punto de largada.

Las inscripciones para las carreras competitivas ya se encuentran abiertas a través de Costa Río Paraná. Quienes se inscriban recibirán la remera, el kit de hidratación y el chip, entre otros elementos correspondientes a la competencia.

Una jornada que va más allá de la competencia

Diel anticipó que la edición de este año tendrá una característica especial: la jornada combinará deporte, concientización y actividades para toda la familia.

“Para esta edición será una jornada con tres actividades muy importantes para todas las edades y todas las familias”, señaló el coordinador deportivo.

Una de ellas será la Marcha por la Vida, prevista para las 10:00, en el marco de Septiembre Amarillo.

La convocatoria busca reunir a familias, instituciones deportivas y organizaciones sociales para generar conciencia sobre las situaciones de crisis que atraviesan adolescentes y adultos y promover el acompañamiento y la prevención.

“Convocamos a todos los que deseen venir a apoyar a nuestros chicos y tomar conciencia con lo que le está pasando con nuestros adolescentes y otras personas que pasan por crisis y situaciones que los confrontan con el suicidio”, destacó Diel.

También habrá carreras para los más chicos

La actividad continuará a las 11:00 con las tradicionales carreras infantiles y juveniles.

La propuesta estará destinada a niños y niñas desde 1 hasta 12 años, con circuitos y distancias adaptados a las diferentes edades.

De esta manera, la Media Maratón de la Salud volverá a plantearse como una jornada deportiva abierta a toda la comunidad, desde los corredores que afrontarán los 21 kilómetros hasta los más pequeños que tendrán su primera experiencia en una carrera.

Libertador San Martín se prepara para una jornada deportiva y familiar

Con las inscripciones ya habilitadas y a pocas semanas del evento, desde el Área de Deportes Municipal invitaron a la comunidad y a los atletas de la región a comenzar la preparación.

“Empezá a entrenar, a prepararte y hacer planes para ser parte de una fiesta completa de carreras y marcha”, resumió Claudio Diel.

La cita será el domingo 13 de septiembre, desde las primeras horas de la mañana, con punto de encuentro en 25 de Mayo y Sarmiento, en el marco de los festejos por el aniversario de Libertador San Martín.