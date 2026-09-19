Personal de la División Investigaciones y de la Comisaría de Libertador San Martín avanzó en el esclarecimiento de una denuncia por un presunto hurto y estafa, ocurrida luego de un viaje realizado desde la terminal de esa localidad hacia Strobel y Diamante.

Según informó la Policía, el hecho involucró a cuatro jóvenes, dos mujeres y dos varones, que habían solicitado el traslado mediante una aplicación.

El viaje terminó con una denuncia

De acuerdo con la denuncia, una vez finalizado el recorrido, los pasajeros le manifestaron al conductor que aguardara unos minutos porque regresarían con el dinero para abonar el viaje.

Sin embargo, los jóvenes no regresaron.

Posteriormente, el conductor advirtió además que del interior del vehículo había sido sustraído un parlante individual que se encontraba en el habitáculo.

A partir de la denuncia, personal policial inició las tareas investigativas para establecer quiénes habían participado del hecho y localizar el elemento denunciado.

Identificaron a los cuatro involucrados

Con directivas del Ministerio Público Fiscal de Diamante, los investigadores reunieron distintos informes que, según la información policial, permitieron determinar en pocas horas la identidad de los cuatro jóvenes involucrados.

Las tareas también permitieron localizar el parlante denunciado como sustraído, que posteriormente fue restituido a su propietario.

La causa continúa en la Fiscalía

La conducta atribuida a las personas identificadas fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Diamante, donde se inició la correspondiente instancia judicial.