El Centro de Salud Municipal Dr. Haroldo Janetzko de Libertador San Martín incorporó su primer consultorio odontológico. El nuevo espacio, ubicado en el Centro Integrador Comunitario (CIC), quedó formalmente inaugurado el jueves 1 de octubre con la presencia de autoridades municipales, provinciales y representantes de instituciones de la localidad.

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Darío Heinze, y el subsecretario de Salud, Haroldo Cecotto. También participaron el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; la directora provincial de Odontología, Sandra Fetillini; el director de Hospitales de la Provincia, Mauro González; el director de Salud Mental, Esteban Dávila; y el director de Enfermería, Martín Nanni.

Además estuvieron presentes autoridades de la Universidad Adventista del Plata, del Sanatorio Adventista del Plata y del Centro de Salud Provincial de Puíggari, junto a funcionarios municipales y trabajadores del Centro Municipal de Salud.

Una incorporación progresiva

Durante el acto, Cecotto destacó el trabajo realizado para concretar la apertura del consultorio y señaló que existe una demanda odontológica acumulada en la comunidad.

“Estamos muy felices porque llegamos a este momento”, expresó el funcionario, aunque aclaró que las prestaciones se incorporarán de manera progresiva.

En ese sentido, explicó que el municipio deberá planificar el funcionamiento del servicio y definir hasta dónde podrá ampliar la atención de acuerdo con los recursos disponibles.

“Hay una demanda contenida de hace mucho tiempo y van a venir muchos pacientes, pero no vamos a resolver todas las cosas”, advirtió Cecotto, quien destacó al mismo tiempo que el espacio contará con un plantel de profesionales para comenzar a brindar atención.

El consultorio fue equipado con elementos adquiridos por el municipio y otros que fueron recuperados y acondicionados con la colaboración del Sanatorio Adventista del Plata y la Universidad Adventista del Plata.

Entre el equipamiento disponible se encuentra un equipo portátil de rayos X y un radiovisiógrafo, además del instrumental necesario para comenzar a desarrollar distintas prestaciones odontológicas.

Atención primaria de la salud

El ministro Daniel Blanzaco destacó la incorporación del servicio como parte del fortalecimiento de la atención primaria de la salud.

“La odontología es uno de los servicios esenciales en la APS y me parece que sumar este servicio en Libertador San Martín va a ser muy provechoso para toda la comunidad”, señaló.

El funcionario también valoró la articulación entre el municipio, la Provincia y las instituciones locales, y planteó que este tipo de cooperación permite ampliar las posibilidades de atención.

“Da gusto ver cómo dialogan entre todas las partes, el municipio y las instituciones, se integran, colaboran y suman”, afirmó.

Blanzaco recorrió además las instalaciones del nuevo consultorio y destacó las condiciones del espacio. “Es un lugar nuevo, que está muy bien instalado, muy prolijo, muy funcional”, sostuvo.

Trabajo conjunto

La inauguración se concretó luego de un proceso que incluyó la adquisición de equipamiento por parte del municipio y la recuperación de elementos provenientes de instituciones de la localidad.

Para Cecotto, ese trabajo permitió poner en funcionamiento un espacio que cuenta actualmente con buena parte del equipamiento necesario para comenzar a prestar el servicio.

Blanzaco, por su parte, remarcó que la ampliación de servicios de salud requiere administrar los recursos disponibles frente a una demanda que supera las posibilidades del sistema.

“En salud tenemos necesidades infinitas con recursos limitados y hay que saber administrarlos muy bien”, afirmó.

El ministro también destacó el compromiso del personal del Centro Municipal de Salud y el trabajo realizado para concretar la apertura del consultorio.

El nuevo servicio comenzará así una etapa de implementación progresiva, con el objetivo de ampliar las prestaciones odontológicas disponibles para los vecinos de Libertador San Martín.