La solidaridad de sus compañeros y docentes movilizó a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 5 “Raúl Soldi”, de Libertador San Martín, que puso en marcha un bono contribución para ayudar a Leonardo Schardong, uno de sus estudiantes.

Leo, como lo llaman sus compañeros, atraviesa un problema de salud que requiere asistencia y nuevos estudios. Ante esta situación, la institución organizó una campaña para reunir fondos y acompañarlo en este momento.

En diálogo con Paralelo 32, la directora de la escuela, profesora Silvina Reimer, explicó que la iniciativa surgió del compromiso de sus compañeros y del equipo educativo.

“Queremos contarle a toda la comunidad que estamos lanzando un bono contribución para ayudar a nuestro estudiante de segundo año, a nuestro querido Leo, Leonado Schardong, porque necesita de nuestra ayuda para atravesar este momento tan difícil”, expresó.

El gesto de sus compañeros

Reimer destacó que Leonardo es un estudiante muy comprometido con la escuela, con una asistencia prácticamente perfecta y una actitud solidaria hacia sus compañeros.

“Es muy buen compañero. Tiene prácticamente asistencia perfecta, que ahora se ve interrumpida por su problema de salud. A pesar de venir en silla de ruedas, es el primero en llegar, el último en retirarse y el primero en brindarle una ayuda al compañero que no entendía un tema”, señaló.

La directora consideró que esa forma de acompañar a los demás fue uno de los motivos que impulsó a sus compañeros a organizar la campaña y buscar la manera de devolverle parte de la ayuda que él brindó durante su trayectoria escolar.

Un bono con 12 premios

El bono contribución tiene un valor de $5.000 y contempla un sorteo previsto para el jueves 22 de octubre, con 12 premios aportados por comercios y personas que se sumaron a la iniciativa.

La directora agradeció la colaboración de quienes hicieron posible la propuesta y detalló los premios:

Un neceser de Divinuras. Un perfume de Zingara. Una pashmina de Varanasi. Un voucher de Caro Olivera. Un voucher de Onda Verde. Una tabla pizzera de Pueblo Chico. Un set de perfumería Marilyn. Alfajores artesanales de Yuliá. Un set de Bagués. Una torta de ricota, gentileza de la profesora Sonia Wistchi. Un premio de Dietética El Molino. Una remera femenina, gentileza de Alejandrina Taulada.

Cómo colaborar

Según informó Reimer, Leonardo cuenta actualmente con alta médica y permanece en su casa. Debe realizarse una serie de estudios para determinar los próximos pasos de su tratamiento.

La directora invitó a quienes puedan colaborar a sumarse a la campaña mediante la compra del bono contribución o de otra manera.

La Escuela Raúl Soldi funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Libertador San Martín. Quienes deseen acercarse para consultar o colaborar pueden hacerlo de lunes a jueves, de 18:20 a 23:20.

“Quien quiera y tenga la posibilidad de darnos una mano a través de la compra del bono contribución u otra forma, estaremos muy agradecidos”, concluyó Reimer.