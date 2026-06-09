LSM (Paralelo 32).- Por medio del Decreto 148-20 del Departamento Ejecutivo, desde el lunes 6 de abril de 2020 se declaró de “carácter imprescindible en la vía pública” el uso del barbijo social obligatorio, para todas las personas sin síntomas.

El secretario de Gobierno, Sebastián Rodríguez, indicó que “habrá sanciones pertinentes para quienes no cumplan con esta normativa”, y afirmó que “esta obligatoriedad va alcanzar también a los comerciantes locales. Será una medida que será prolongada en el tiempo después de la cuarentena, porque al haber mayor circulación de personas, habrá mayor circulación del virus. Será hasta que la pandemia siga siendo un riesgo para toda la población”.

Las razones de la obligatoriedad del uso de barbijo de tipo casero para quienes circulen por espacios de contacto social, supermercados, farmacias, ferreterías, etc; fueron aportadas por el Jefe de Control de Infecciones del Sanatorio Adventista del Plata, Doctor Haroldo Rojas, quien indicó que “El coronavirus es un virus nuevo y estamos aprendiendo de él permanentemente. En las últimas semanas, nuevos estudios del sudeste asiático demostraron una tercera vía de contagio: las microgotitas de pfluge, «flush», son las gotitas que salen de nuestra boca todo el tiempo”.

Seguidamente indicó que “Hasta hace poco se conocían dos vías de contagio: Por contacto directo, por gotas que se expulsaban de nuestro cuerpo al toser y que como máximo podían llegar a dos metros de distancia. Con el descubrimiento de esta tercera vía de contagio se evidenció que no solamente podemos expeler el virus al toser, sino también al hablar. Por eso debemos utilizar barbijos al estar en contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque hay un buen porcentaje de personas que pueden estar contagiando el virus sin saberlo, ya que son asintomáticas”.

Aclaró a continuación que “En este contexto, es que surge el barbijo social. Cada vez que salgo de casa y voy a cualquier lado donde haya gente, debo usar un barbijo social que NO es el quirúrgico sino cualquier cosa que me tape la boca; ya que eso va a disminuir el flujo de estas microgotitas y en consecuencia la carga viral al ambiente. Además, donde estoy hay ventilación natural con ventanas abiertas, estas microgotitas son barridas rápidamente, por lo cual es muy importante mantener abiertas las ventanas”.