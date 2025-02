Desde fines del año pasado, el Municipio de Libertador San Martín ha implementado un cambio significativo en el proceso de renovación de la licencia de conducir: ya no se exige el pago de multas de tránsito de otras jurisdicciones como requisito para realizar el trámite. Esta decisión, que marca un antes y un después en la relación entre el municipio y los contribuyentes, fue dada a conocer por la viceintendenta, la doctora Claudia Erbes, en una entrevista con Paralelo 32.

Erbes explicó que Libertador San Martín logró desvincularse de la obligación de exigir el pago de multas de tránsito de “extraña jurisdicción” que figuran en el Sistema Nacional de Seguridad Vial. Este requisito, declarado inconstitucional en varias oportunidades, había generado un mecanismo de cobro que la funcionaria calificó como “extorsivo” y abusivo.

“Logramos rescindir un convenio que el propio municipio había suscripto hace años con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En la práctica, este convenio nos convertía en cómplices de un sistema que obligaba a los vecinos a pagar multas que, en muchos casos, no les correspondían”, afirmó Erbes.

Un sistema abusivo y sin control

La viceintendenta, quien también es abogada, detalló que el sistema de cobro de multas se prestó a numerosos abusos. Muchos vecinos se vieron obligados a pagar infracciones que nunca habían sido notificadas, que no habían sido debidamente juzgadas o que incluso estaban prescriptas. “Al no tener control sobre las infracciones que otras jurisdicciones cargaban en el sistema, terminamos siendo cómplices de estos abusos”, sostuvo.

Erbes destacó que, durante los últimos años, los ciudadanos de Libertador San Martín pagaron sumas millonarias en multas para poder renovar sus licencias de conducir, sin contar con un mecanismo ágil de defensa. “Muchas veces, los vecinos no tenían otra opción que pagar, incluso cuando las multas no eran suyas o no habían sido debidamente notificadas”, explicó.

Hacia un sistema más justo y transparente

La decisión de rescindir el convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca poner fin a estas prácticas abusivas. “Hoy, ningún ciudadano de Libertador San Martín se va a encontrar con la sorpresa de tener que pagar multas que no le corresponden antes de renovar su licencia de conducir”, aseguró Erbes.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que esta medida no implica fomentar el incumplimiento de las normas de tránsito. “Las reglas de tránsito son imprescindibles para cuidar nuestras vidas. Lo que estamos haciendo es garantizar que los procedimientos sean justos y transparentes”, afirmó. Además, señaló que los municipios o provincias que deseen cobrar infracciones pueden hacerlo siguiendo los procedimientos legales correspondientes, como la notificación, la oportunidad de defensa y la emisión de una sentencia firme por parte de un juez de faltas.

Avances hacia la modernización

Erbes también aprovechó la oportunidad para destacar los avances en materia de modernización que está llevando a cabo el municipio. Durante el mes de enero, se realizó una reunión clave con el Secretario de Modernización de la Provincia, Nicolás Marotte, en la que también participó la concejal Vanina Bernhardt. El objetivo de este encuentro fue avanzar en la incorporación del municipio al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS), así como en la implementación del Recibo y Firma Digital.

“Estamos dando un paso más hacia la modernización y la eficiencia, con el fin de mejorar la calidad de los servicios que brindamos a los vecinos”, concluyó Erbes.