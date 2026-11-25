El auditorio “Raúl Cesán” de la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Libertador San Martín, fue escenario de una jornada de reflexión sobre la calidad democrática en los municipios y los desafíos que enfrentan las comunidades pequeñas para fortalecer sus instituciones.

La actividad, denominada “Ciudades chicas, ¿mejores democracias?”, contó con una importante participación de público, entre ellos estudiantes universitarios. A partir del libro ¿Lo bueno viene en envase chico?, los doctores Julián Ariel Maneiro y Martín Acevedo Miño expusieron sobre las oportunidades y dificultades que presentan las localidades de menor escala en materia de participación ciudadana, democracia y calidad institucional.

La nueva bandera de Libertador San Martín llegó a la UAP

En el marco del encuentro también se realizó la entrega oficial de un ejemplar de la recientemente creada bandera de Libertador San Martín a la Universidad Adventista del Plata.

La presentación estuvo a cargo de la vicepresidenta municipal, doctora Claudia Erbes. Durante la ceremonia, Ayelén Hardy, creadora del diseño, explicó las características y el significado de los distintos elementos que componen el nuevo símbolo de identidad de la localidad.

La jornada permitió combinar el intercambio académico sobre el funcionamiento de las democracias locales con una actividad vinculada a la identidad de Libertador San Martín. También contribuyó a fortalecer los vínculos institucionales entre el Municipio y la Universidad Adventista del Plata.