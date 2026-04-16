La iniciativa busca fomentar la participación de los vecinos en la construcción de un emblema que refleje los valores, la historia y la cultura de la comunidad. “Queremos llevar a cabo un concurso para la creación de nuestra bandera local, que es algo que no hemos logrado tener todavía”, expresó la licenciada Priscila Bernhardt, coordinadora del área, en diálogo con el medio local PARALELO 32.

El certamen está dirigido a personas con al menos cinco años de residencia en la ciudad, quienes deberán inscribirse previamente y cumplir con un requisito indispensable: asistir a una capacitación sobre vexilología, disciplina que estudia el simbolismo y diseño de las banderas. La charla se realizará el próximo 14 de mayo, de 18:00 a 21:00 horas, en el SUM de la Terminal de Ómnibus, y estará a cargo de la Dra. Maia Rodríguez, directora general de Museos y Patrimonio Cultural de Entre Ríos.

Desde la organización destacaron que, si bien la capacitación es obligatoria para quienes deseen participar del concurso, también estará abierta a todo público interesado en la temática. Durante la instancia formativa, los asistentes recibirán lineamientos clave para el diseño de una bandera que sea representativa y original.

En cuanto a la presentación de los trabajos, los diseños podrán realizarse tanto en formato digital como en cartulina tamaño A4. Cada participante deberá entregar dos sobres: uno con el diseño firmado con seudónimo y otro con la documentación personal requerida, incluyendo fotocopia del DNI y el certificado de asistencia a la capacitación. El plazo límite de entrega será el viernes 19 de junio.

La evaluación de las propuestas estará a cargo de un jurado que deliberará el domingo 28 de junio. Ese mismo día, se llevará a cabo una exposición abierta al público con todos los diseños presentados, permitiendo a los vecinos conocer las distintas propuestas antes de la selección final. Posteriormente, el jurado elegirá los tres mejores modelos.

Según adelantó Bernhardt, el objetivo es que la bandera ganadora pueda ser confeccionada y presentada oficialmente durante los actos del aniversario de la ciudad.

Los interesados pueden inscribirse de manera online o acercándose a la municipalidad. Además, las bases y condiciones del concurso se encuentran disponibles en el sitio web oficial.

“Sería hermoso tener muchos modelos de banderas, así que invitamos a la gente a participar”, concluyó la funcionaria.