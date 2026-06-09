En la tarde noche de este jueves 9 de abril, el Doctor Haroldo Kalbermatter, Director del Sanatorio Adventista del Plata, quien participaba de una conferencia de prensa, confirmó el segundo caso positivo de covid-19 en la institución.

Mientras se llevaba a cabo el diálogo con los comunicadores, donde estuvo presente PARALELO 32 y algunos integrantes del Comité de Emergencia Sanitaria de Libertador San Martín, el director del SAP, recibió la confirmación del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos.

Frente a la confirmación positiva del único caso en estudio, el doctor Kalbermatter manifestó que se trata de una profesional del área de enfermería. Agregó que puede tratarse por haber estado en contacto con el paciente confirmado anterior u otros contactos de su entorno, al cual se abocarían para tomar los recaudos protocolares y prevenciones.

Actualización epidemiológica de Entre Ríos

De acuerdo a los datos reportados al 9 de abril de 2020 a las 19.30 horas por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se han sumado 2 nuevos casos de Coronavirus.

El primer caso se trata de un adulto mayor, oriundo de Islas del Ibicuy, el cual se encuentra internado en Zarate, provincia de Buenos Aires, ciudad donde se contagió por transmisión local.

En tanto que el caso restante, es una adulta mayor de la localidad de Libertador San Martín, departamento Diamante, que mantuvo contacto estrecho con un caso confirmado.

De ese modo, en la provincia hay 22 casos confirmados, 6 en estudio y 257 descartados en total, mientras que la cantidad de casos estudiados asciende a un total de 291.